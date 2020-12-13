Якщо сьогодні піде сніг, то він "лежатиме 110 днів" – народний синоптик

Народний синоптик розповів про прикмети щодо погоди.

Народний синоптик прогнозує сніжну зиму в Україні / фото УНІАН

Якщо на День святого Андрія Первозваного 13 грудня в Україні піде сніг, то, згідно з народними прикметами, зима буде холодною і довгою.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив народний синоптик Леонід Горбань, посилаючись на народні прикмети. Він зазначив також, що, за народними прикметами, має відбутися "триразове зниження температур".

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"Дуже прогнозний день - так званий Андріїв день (13 грудня - ред.). Ви сказали, сніг йде по всій Україні. Дай Бог, щоб він в цей день пішов. Бо якщо на Андріїв день сніг піде, то буде він лежати 110 днів. Це ж прекрасно. І виходить, що відлига йде, а потім з 20-х чисел починаються морози. Тим більше, за народними прикметами йде триразове зниження температур. Це Варки, Савки і Миколки. Варка мастить, Савка постить, а Миколка ще більше додає. Тож це і за народними прикметами, і за розрахунками йде така погода", - зазначив Горбань.

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