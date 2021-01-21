Чорнобильський заповідник у снігу: неймовірні фото
Лід скував поверхню річки Прип'ять та всіх інших водойм заповідника.
На початку цього року до Чорнобильського заповідника завітала справжня зима.
В Якутії температура впала до -58° (фото)
Про це повідомляє прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
Як зазначається, з 14 січня температури почали стало знижуватись і досягли середньодобового значення - 15 градусів. Водночас випав сніг. Навіть вдень не було відлиги. Лід скував поверхню річки Прип'ять та всіх інших водойм заповідника.
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