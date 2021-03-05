В очікуванні льодоходу: з'явилися неймовірні весняні кадри річок Полісся
Крига на річках починає танути.
З настанням весни оживають річки Полісся. Крига, яка взимку була міцною, надійною і сяяла чистотою, починає темніти, вкриватись тріщинами і бурими плямами.
Фотографії та опис весняної відлиги розмістив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook.
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Ближче до берега, або ж там, де з глибини піднімається течія, перші весняні струмочки промивають вікна свіжої води. Ще трохи й весняна вода підніме кригу, розламає її на величезні шматки та менші брили. Тоді вони повільно, а потім все швидше й швидше посунуть вниз, з гуркотом нагромаджуючись одна на одну. Річка звільняє русло в очікуванні льодоходу і повені.
Паводки на Львівщині
У Львівській області річка Західний Буг через танення снігу вийшла з берегів.
Рятувально-водолазна станція опинилася під водою більше як на метр. Затопило причал та підлогу у будівлі, де розміщується підрозділ і зберігають майно - рятувальні засоби. На станції є катери, з них познімали двигуни, щоби не замокли. Рятувальна частина розміщена у низовині, такі підтоплення тут не вперше.
Прогнозують, якщо опадів не буде, за тиждень вода зійде.
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