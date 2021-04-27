У Карпатах триває морозна та сніжна погода.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний 4-5 м/с, температура повітря -5°", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зі снігопадами, 27 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Заморозки в Україні
Сьогодні вночі, 27 квітня, в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.
У південних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.
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