Підземні поштовхи магнітудою 3,0 зафіксували сьогодні.

Сьогодні, 23 грудня, на заході України зафіксували землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус зареєстровано з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ. Його магнітуда склала 3,0 за шкалою Ріхтера.

"Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - додали фахівці.

Відео дня

Зазначимо, що землетруси у західних областях Україні не є рідкістю. Так, у вересні підземні поштовхи зафіксували в Івано-Франківській області, біля населеного пункту Надвірна. Тоді магнітуда землетрусу склала 2,2.

У жовтні та на початку грудня землетруси фіксували у Чернівецькій області в районі міста Новодністровськ. У першому випадку підземні поштовхи були з магнітудою 2,4, а у другому - магнітуда землетрусу склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

Вас також можуть зацікавити новини: