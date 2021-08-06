Кам'янець-Подільський накрив потужний ураган.

Вчора Кам'янець-Подільський накрив потужний ураган з грозою.

Про це повідомляє Кам'янець-подільська міська рада.

Зокрема повідомляється, що у місті повалені дерева та електроопори, знеструмлені вулиці, пошкоджені дахи.

Спеціалісти почали ліквідовувати наслідки негоди ще з вечора і продовжують до тепер.

Станом на ранок інформаційно-довідкова служба міста прийняла від кам'янчан понад 200 дзвінків.

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Як повідомляється, зафіксовано повалені дерева і обірвані дроти на вул. Героїв Небесної сотні, 30 років Перемоги, Гагаріна, Північній, Хмельницьке шосе, Драгоманова-Лесі Українки, Данила Галицького-Огієнка, Годованця-проспект Грушевського, Пушкінській, Хмельницькій, Короленка-Черняхівського, на Панівецькій, Кулика, Суворова, Підзамчі, Торговій площі, Свідніцького, Смотрицькій.

Зірвано дахи на Вокзальній, Хмельницькій, по провулку Новий.

Протікають дахи на Лесі Українки, Розвадовського, Данила Галицького, Шевченка, Героїв Небесної сотні, 30 років Перемоги, по провулку Семінарський, на Пушкінському узвозі.

Проблеми з газопостачанням - на вул. Зарванській.

"І звернення продовжують надходити", - резюмували у міськраді.

Як повідомляє місцеве видання vdalo.info, буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський, зачепив фортецю і зірвав накриття башти Ласької. Дерев’яні конструкції накриття віднесли більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах.

Негода в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, Україною пронісся руйнівний циклон.

Через дощ, грози та вітер знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях.

На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.

Жертв та постраждалих немає.

Автор: Катерина Лиманська