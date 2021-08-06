Станом на 7 годину 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Де немає світла
- У Хмельницькій області знеструмлено 206 населених пунктів;
- Київській – 63;
- Тернопільській – 42;
- Чернівецькій – 39;
- Львівській – 36;
- Вінницькій – 29;
- Житомирській – 23;
- Кіровоградській – 2.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.
Жертв та постраждалих немає.
Негода у Чернівецькій області
За даними рятувальників, 5 – 6 серпня на території області розрізано та прибрано 8 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 14 осіб та 4 одиниць техніки.
За даними місцевих видань, циклон Генрі пронісся над Чернівцями й попрямував на схід.
Ввечері 5 серпня по території Чернівецької області пронісся буревій з дощем та грозами, місцями навіть випав град, повідомляє "Чернівецький промінь".
За даними видання molbuk.ua, потужна злива з градом понищила урожай селян, а сильний вітер зірвав дахи житлових будинків у кількох селах.
Зокрема, внаслідок сильного поривчастого вітру й зливи знесло дахи деяких будинків. Окрім того, в будинках, у яких зірвало покриття дахів, вода просочилася всередину кімнат.
Разом з тим, буревій пошкодив опори ліній електропередач, вирвав три електричні стовпи, внаслідок чого декілька вулиць залишилися без електропостачання. Сильними потоками води зруйновано дорожнє покриття автомобільних доріг.