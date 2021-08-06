Негода вирувала у західних та північних областях.

Станом на 7 годину 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Де немає світла

У Хмельницькій області знеструмлено 206 населених пунктів;

Київській – 63;

Тернопільській – 42;

Чернівецькій – 39;

Львівській – 36;

Вінницькій – 29;

Житомирській – 23;

Кіровоградській – 2.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.

Жертв та постраждалих немає.

Негода у Чернівецькій області

За даними рятувальників, 5 – 6 серпня на території області розрізано та прибрано 8 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 14 осіб та 4 одиниць техніки.

За даними місцевих видань, циклон Генрі пронісся над Чернівцями й попрямував на схід.

Ввечері 5 серпня по території Чернівецької області пронісся буревій з дощем та грозами, місцями навіть випав град, повідомляє "Чернівецький промінь".

За даними видання molbuk.ua, потужна злива з градом понищила урожай селян, а сильний вітер зірвав дахи житлових будинків у кількох селах.

Зокрема, внаслідок сильного поривчастого вітру й зливи знесло дахи деяких будинків. Окрім того, в будинках, у яких зірвало покриття дахів, вода просочилася всередину кімнат.

Разом з тим, буревій пошкодив опори ліній електропередач, вирвав три електричні стовпи, внаслідок чого декілька вулиць залишилися без електропостачання. Сильними потоками води зруйновано дорожнє покриття автомобільних доріг.

Автори: Катерина Лиманська, Лідія Селезньова