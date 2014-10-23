Порошенко заявив, що Маріуполь і Одесу захопити неможливо

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Маріуполь і Одесу захопити неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на брифінгу в Одесі, коментуючи озвучені журналістами заяви експертів НАТО про можливе захоплення Одеси і Маріуполя.

«Не можна захопити Одесу, не можна захопити Маріуполь. Тому що, по-перше, – сьогодні стоять добре оснащені збройні сили. І, по-друге, – народ, який твердо стоїть за Україну, який співає український гімн, піднімає український прапор, який любить українську державу. Причому якою б мовою він би не висловлював свою любов, мені це абсолютно байдуже. Тому що російською мовою любити Україну можна нітрохи не гірше, ніж українською», - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко заявляє, що Україна модернізуватиме вітчизняний військовий флот

Він також сказав, що ми зупинили війну, коли було найважче. Коли 80% бойової броньованої техніки було знищено і зруйновано, і частини були без боєготовності.

«Ми тоді зупинили наступ і тоді захистили Маріуполь. Я думаю, що країна заплатила дуже високу ціну за мир. І Одеса заплатила дуже високу ціну 2 травня, для того, щоб побачити зараз, що відбувається, якби ми тоді не зупинили спробу сепаратистів. Сьогодні Одеса стала дуже проукраїнською. У російських ЗМІ Одесу навіть називають бандерівською. Більшого компліменту для Одеси для мене не існує», - сказав Порошенко.