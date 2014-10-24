Греція виділила 20 тисяч євро жертвам обстрілу Сартани
14:49, 24 жовтня 2014Політика
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Постраждалим і сім'ям загиблих Сартани виділять 20 тисяч євро від керівництва Греції.
Консул Греції пообіцяв допомогу жертвам обстрілу / 0629
Сьогодні Генеральний консул Греції в Маріуполі Дімітріс Папандреу повідомив 0629, що «Греція виділила 20 тисяч євро постраждалим і сім'ям загиблих Сартани».
Читайте такожУ Маріуполі провели мітинг-реквієм за загиблими в Сартані: про обстріл важко згадувати навіть чоловікамЦе повідомлення він зробив на прощальній зустрічі з представниками МДУ перед від'їздом на батьківщину.
Нагадаємо, щовнаслідок обстрілу Сартани загинуло 7 осіб та отримали поранення 18 жителів селища.
ОБСЄ підтвердила, що вогонь вівся з території, контрольованої бойовиками.
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