У МЗС не коментують заяву Путіна про те, що Україна нібито повинна здати аеропорт в Донецьку

В українському Міністерстві закордонних справ не коментують заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що нібито згідно з мінськими домовленостями Україна повинна залишити аеропорт у Донецьку.

У коментарі УНІАН речник МЗС України Євген Перебийніс, відповідаючи на питання щодо заяви Путіна і чи могло таке бути передбачене домовленостями, сказав: «Ніяк не можу прокоментувати. Мінські домовленості всі – відкриті документи. Протокол і меморандум. Можете почитати».

На уточнення, чи заява Путіна має якийсь сенс, якщо домовленості не передбачають цього, речник МЗС зазначив: «Мінські домовленості чітко… Вони оприлюднені, ці документи».

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«Де буде лінія розділу, лінія розмежування – зараз наші військові ведуть про це відповідні консультації», - сказав Перебийніс.

Він порадив звертатися до Міністерства оборони щодо того, «хто, які війська, куди повинні відійти». «Я, на жаль, не уповноважений вам це коментувати», - сказав речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, у ході виступу на майданчику дискусійного клубу «Валдай» Путін заявив, що згідно з Мінським документом, Україна повинна залишити аеропорт у Донецьку.

«Домовленості були, але вони з обох сторін не дотримуються в повному обсязі. Можливо, й неможливо дотримання цих домовленостей в повному обсязі. Наприклад, військові підрозділи України повинні залишити окремі пункти, в яких вони дислокувалися до цих домовленостей й Мінську, а сили ополчення повинні були залишити деякі населені пункти, які вони займали до цих мінських домовленостей. Ні українські війська не йдуть з тих пунктів, які вони повинні залишити, наприклад, з аеропорту в Донецьку, ополчення повністю не виходить з тих пунктів, які вони повинні звільнити, посилаючись на те, що в ополченців там сім'ї проживають», - сказав Путін.

Нагадаємо, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

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Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Вздовж всього російсько-українського кордону буде працювати спостережна місія ОБСЄ.

Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення та сили АТО.