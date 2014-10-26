МВС заявляє про запобігання теракту в Закарпатті

13:40, 26 жовтня 2014
Політика
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Співробітники оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України запобігли спробі теракту на одній з виборчих дільниць у Закарпатській області.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Вчора, 25 жовтня, в Закарпатській області оперативники затримали групу, яка мала намір здійснити терористичний акт у ході проведення виборів. Зараз проводяться оперативно-слідчі дії, результати найближчим часом буде доведено до відома громадськості», - сказав Яровий. При цьому він не конкретизував деталі.

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