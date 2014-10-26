МВС заявляє про запобігання теракту в Закарпатті

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Вчора, 25 жовтня, в Закарпатській області оперативники затримали групу, яка мала намір здійснити терористичний акт у ході проведення виборів. Зараз проводяться оперативно-слідчі дії, результати найближчим часом буде доведено до відома громадськості», - сказав Яровий. При цьому він не конкретизував деталі.