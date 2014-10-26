Хвиля «мінувань» триває: у Запорізькій області шукали бомби на двох виборчих дільницях

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, в органи внутрішніх справ надійшло два повідомлення про замінування приміщень, в яких працюють виборчі дільниці - школи в Вільнянську і школи в селі Солоне Вільнянського району.

На місце виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи і вибухотехніки, які провели обстеження і виявили, що ніяких вибухонебезпечних предметів на території шкіл немає.

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«Приміщення ретельно перевірені, ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено. Виборчий процес під час перевірки не переривався», - зазначили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Запорізькій області до міліції надійшло повідомлення про розміщення в недобудованому будинку в Мелітополі «замінованого» прапора так званої «Новоросії». Після перевірки співробітники міліції встановили, що повідомлення про наявність вибухонебезпечних речовин, помилкове - «вибухівку» імітував шматок господарського мила.