Міліція Львівщини називає виборчу кампанію в регіоні «однією з найбрудніших»

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відеомарафону «Львівщина обирає Верховну Раду України», який відбувається в рамках громадського мовлення Львівського прес-клубу, повідомив начальник штабу ГУ МВС України у Львівській області Юрій Гладун.

Він зазначив, що одним із цих серйозних порушень є втрата печатки на одній з дільниць в Самбірському районі. За словами Гладуна, наразі не встановлено, чи печатка загубилася, чи її вкрали, тому за цим фактом порушено кримінальне провадження.

Читайте такожЯвка виборців на виборах в Раду перевищила 40%, Львівська область лідируєЩо стосується інших порушень, за його словами, це були повідомлення про агітацію та наявність листівок, які ще не прибрали. Також на одну з дільниць прийшов нетверезий чоловік і влаштував скандал.

«Якщо говорити про інші повідомлення, то більшість з них не мали конкретики. Нібито хтось бачив, що беруть гроші за голоси, підкуповують виборців, повідомляли, що чоловік у червоній краватці стоїть біля дільниці і агітує, - зазначив Гладун.

Оцінюючи виборчу кампанію, яка минула, начальник штабу ГУ МВС України у Львівській області сказав, що «до самого голосування була досить брудна кампанія і ми відчували тиск одних кандидатів на других, дуже багато було «чорного піару», це було однією з найбільш «брудних» та «чорних» виборчих кампаній».

Читайте такожУ західних та центральних областях вибори проходять спокійноТакож, за його словами, напередодні виборів міліція отримувала інформацію про те, що дільниці будуть заміновані, що очікуються зриви голосування та навіть закриття деяких дільниць.

«На щастя, нічого не підтвердилося», - наголосив Гладун.

Він також зауважив, що порядок на виборах в області забезпечує понад 3 тисячі правоохоронців. Окремі з них ще в четвер виїхали на місце служби, на дільниці, які вони охороняють.

«Списки були укладені заздалегідь і правоохоронці мали можливість до 20 жовтня змінити свою виборчу адресу», - зазначив Гладун.

Він нагадав, що міліціонери зобов’язані охороняти бюлетені та стежити за порядком увесь час, поки ці бюлетені не будуть належним чином передані в ОВК. До того часу, ніхто не має права покинути пост.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, до Ради проходять сім партій.