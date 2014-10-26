Силовики затримали сімох підозрюваних у нападі на Лещенка, Найєма та Заліщук - СБУ
22:12, 26 жовтня 2014Політика
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Сімох підозрюваних у розбійному нападі на кандидатів у депутати Сергія Лещенка, Мустафу Найєма та Світлану Заліщук затримано.
Кандидатам у нардепи розбили машину / Facebook Мустафа Найєм
Наразі їх везуть у Знам'янку для проведення слідчих дій, повідомив радник голови СБУ.
"Менше ніж за дев'ять годин з моменту розбійного нападу на кандидатів у народні депутати Сергія Лещенка, Мустафу Наєма та Світлану Заліщук спільними зусиллями МВС і СБУ було затримано сімох підозрюваних. Зараз їх везуть на допит та проведення слідчих дій у Знамянку", - написав Лубківський.
Нагадаємо, сьогодні в Кіровоградській області, в селі Суботці, невідомі закидали камінням машину, в якій перебували кандидати в народні депутати Лещенко, Найєм та Заліщук.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
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