В Кіровоградській області «тітушки» напали на трьох кандидатів у нардепи (фото)

Про це повідомляє «Українська правда» с посиланням на учасників події. Напад стався на машину біля готельного комплексу "Орлиное гнездо". Внаслідок нападу камінням повністю розбито автівку.

"Напад здійснено поруч із виборчою дільницею, де було виявлено підкуп виборців на користь Олеся Довгого", - повідомили активісти.

Як зазначив у своєму Фейсбук Мустафа Найєм, на машину напали семеро осіб.

"Розбите скло, у машину влетіло каміння. У Сергія порізано руку, легка подряпина на обличчі. Це сталося між селами Казарня та Суботці, недалеко від готелю "Орлиное гнездо", - зазначив він.

За словами Найєма, напередодні активісти повідомляли міліції про те, що до готельного комплексу було завезено групу невідомих молодих людей.

"Проводяться слідчі дії", - зазначив Найєм.

Як відомо, штаби демократичних сил не змогли домовитися про єдиного кандидата на окрузі 102 Кіровоградської області, який би міг конкурувати із колишнім секретарем Київради, соратником Леоніда Черновецького - Олесем Довгим.

Читайте такожНа Харківщині скоїли напад на кандидата в депутати

Партії Майдану домовилися об'єднатися у боротьбі із одіозними кандидатами на майбутніх виборах до Верховної Ради.

У зв'язку із цим молоді політики та активісти, зокрема Лещенко, Заліщук та Найєм, приїхали у Знам'янку (центр округу №102) з метою провести там форум "За чисті вибори".