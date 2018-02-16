Клімкін підтверджує перенесення зустрічі у «нормандському форматі»

За словами міністра, зараз дипломати шукають можливості провести зустріч пізніше.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтверджує, що зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки переноситься.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Мюнхені, говорячи про те, що зустріч не відбудеться відразу після його зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, як це планувалося раніше.

«Зустріч відбудеться або пізніше або, відповідно, перенесеться на завтра. Ми готові у будь-який час. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі», - сказав Клімкін.

Він також нагадав, що, як про це було відомо раніше, французький міністр не буде присутній на зустрічі "нормандської формату" (Україна, Німеччина, Франція та РФ), але має бути присутній його представник.

Читайте такожКлімкін зустрічається з Лавровим у Мюнхені«Зараз ідуть переговори, яким чином домовимося, але все через логістичні проблеми у німців», - констатував міністр.

Нагадаємо, за словами Клімкіна, німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована зустріч.

"Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована "Норманді". Домовлятимемося про новий час", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін підтвердив проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Французький міністр на неї не встигає, але буде його представник. Для мене головні речі – це безпека. Ситуація (в зоні АТО) погіршується. Все більше обстрілів з важкої зброї, особливо з важких мінометів. Ми впевнені, що це не випадково. Це робиться умисно, щоб показати, що ситуацію можна контролювати з тієї сторони. Буду говорити про звільнення наших заручників. Буду говорити про гуманітарну складову, оскільки те, що там відбувається, це жах», - сказав Клімкін.