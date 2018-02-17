Зустріч голів МЗС країн «нормандської четвірки» сьогодні знову не відбудеться - джерела

За даними одного з дипломатів, представники Росії відмовляються від участі в переговорах.

Зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та РФ) на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки сьогодні не відбудеться.

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Про це власного кореспондента УНІАН повідомили декілька дипломатичних джерел.

«Відмовляються росіяни, говорять, що вони могли вчора, але на сьогодні у них вже все розписано», - зазначив один з дипломатів.

При цьому він наголосив, що це інформація станом на зараз.

Як повідомляв УНІАН, зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки була запланована на 18.00 16 лютого.

Проте згодом з’ясувалося, що зустріч не відбудеться, бо на неї не встигає прибути німецька делегація.

Ввечері міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив переконання, що зустріч відбудеться якщо не 17 лютого, то найближчим часом.