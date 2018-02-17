Волкер: миротворці стануть найкращим варіантом для захисту російськомовного населення Донбасу

Спецпредставник США переконаний, що миротворці зможуть посприяти створенню умов, за яких Мінські угоди будуть реалізовані.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що розгортання миротворчих сил ООН стане найкращим варіантом для захисту російськомовного населення на Донбасі. Про це він повідомив під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Дипломат наголосив, що на Донбасі відбувається «гаряча війна».

«Люди все ще гинуть кожного дня. Важливо це пам'ятати. І гуманітарна ситуація для людей жахлива, тому вона має невідкладний характер. Росія заявляє, що їй не байдужі люди на сході України, запевняє, що хоче захистити російськомовне населення і стверджує, що саме через це вона підтримує (свої) зусилля там», - зазначив Волкер.

«Найкраща річ, яку ми можемо зробити для захисту людей, створення безпеки і створення миру, полягатиме у запровадження миротворчої сили з мандатом ООН у регіоні, яка реально припинить конфлікт та створить умови, за яких Мінські угоди зможуть повністю бути втіленими», - підкреслив спецпредставник США.