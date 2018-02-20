У МЗС розповіли, коли Україна підрахує завдані Росією збитки за окупацію Криму

В Міністерстві закордонних справ України не стали спекулювати сумою завданих збитків, яка сягає мільярди.

В Міністерстві закордонних справ України наголошують, що Україна залишила за собою право підрахунку завданих Росією збитків внаслідок окупації Криму на завершальному етапі спору з РФ щодо порушення нею Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу».

Дипломат розповіла, що якщо Україна в рамках ініційованого спору з РФ щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права зможе довести, що міжнародний арбітраж повинен за юрисдикцією розглядати цю справу, то тоді постане питання доведення Україною завданої шкоди діями РФ в результаті окупації Криму.

"Доведення шкоди ми в принципі вже почали. Ця робота, вона триває. Тому що шкода - вона не припиняється. І Російська Федерація продовжує порушувати наші права. Тому ми заявили про цю шкоду, але залишили за собою право підрахувати усі збитки, пов'язані з узурпацією прав України вже на остаточному етапі розгляду справи", - заявила Зеркаль.

При цьому, вона не стала називати точну суму збитків, які Росія завдала Україні внаслідок захоплення Криму. За словами Зеркаль, вона не буде "спекулювати мільярдами".

"Але зважаючи на те, що ми втрачаємо щороку тільки видобуток газу десь біля 2 мільярдів кубів, тобто не важко підрахувати. Це тільки газ. А ще в нас могли бути прибутки від тих свердловин, з яких планувалися розпочати видобуток газу. Ще планувалося укласти угоди про розподіл продукції з Exxon Mobile...", - заявила Зеркаль, і сказала, що у підсумку вийде "доволі велика сума".

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Також вона сказала, що у цій справі також фігурують так звані "вишки Бойка".

"Оскільки ми говоримо, що Росія нас позбавила можливості користуватися нашими природними ресурсами, і фактично вкрала наше майно. І "вишки Бойка" так само як і можливість фізичного доступу до цих платформ є частиною нашого позову як держави, оскільки держава не отримує прибутки з використання свого майна", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Україна подала в Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

***14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. В заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі права на природні ресурси континентального шельфу.

Українська сторона мала до 19 лютого 2018 року надати в Міжнародний трибунал меморандум, який міститиме виклад всіх обставин, на які спирається позиція України, а також їх юридичне обґрунтування.

У МЗС очікують остаточного рішення міжнародного трибуналу щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права не раніше 2021 року.