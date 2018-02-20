НАБУ розслідує нове провадження щодо екс-голови фіскальної служби Насірова

Детективи Національного антикорупційного бюро мають інформацію про можливе отримання Романом Насіровим неправомірної вигоди за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ.

Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігурантом якого є екс-голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду м. Києва від 13 лютого 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

"Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000717 від 25 жовтня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України", - зазначається у документі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, НАБУ має "обгрунтовані підстави" вважати, що екс-голова Державної фіскальної служби Насіров отримував неправомірну вигоду за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ.

"У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що рахунок компанії UAI-Trade SA, відкритий в банківській установі Латвійської Республіки, міг використовуватися для надання неправомірної вигоди шляхом перерахування грошових коштів на рахунки RN Group Limited за сприяння в отриманні відшкодування податку на додану вартість", - йдеться в ухвалі.

Читайте такожНасіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС

Зазначається, що компанію RN Group Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах, "фактично контролював" колишній голова ДФС.

Також слідство отримало інформацію щодо можливого отримання коштів Насіровим на рахунки компанії RN Group Limited через компанію UAI-Trade SA за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ ТОВ «Українські аграрні інвестиції», гендиректором якого екс-голова ДФС був до 2017 року.

Разом з тим в ухвалі суду не зазначається, чи хтось із фігурантів провадження має статус підозрюваного або обвинуваченого.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою та службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.