Апеляційний суд 26 лютого розгляне скаргу САП на запобіжний захід Труханову і його заступнику

Раніше прокурори просили обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави Труханову і його заступнику.

Апеляційний суд міста Києва 26 лютого розгляне апеляційні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Солом’янського районного суду міста Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику Павлу Вугельману.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва. За словами співрозмовника агентства, судове засідання з розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід Вугельману розпочнеться о 12.10. Апеляційну скаргу на запобіжний захід Труханову суд розгляне о 15.30.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого меру Одеси Труханову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем під час купівлі міськрадою приміщення заводу "Краян", Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

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Ще одному фігуранту "справи Краян", заступнику міського голови Одеси Вугельману суд обрав аналогічний запобіжний захід. Його взяли на поруки народні депутати Олександр Пресман з групи «Відродження» та Юрій Мірошніченко з фракції «Опозиційний блок».

Прокурори просили обрати запобіжний захід Труханову у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн, Вугельману – у вигляді 30 млн грн застави.

22 лютого Солом'янський райсуд Києва має розглянути клопотання САП про відсторонення Труханова і Вугельмана від посад.