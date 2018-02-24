Порошенко відкинув ідею миротворців з Білорусі - ЗМІ

Як повідомляється, Порошенко категорично сказав, що "не може бути миротворців з тієї країни, яка є союзником агресора".

Президент Петро Порошенко не підтримує ідею про миротворців на Донбасі від Білорусі.

Про це заявив екс-глава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, пише "Білоруський партизан".

Говорячи про обговорення під час зустрічі з президентом України участь Білорусі у миротворчій місії на Донбасі, Шушкевич заявив: "Тут категорично - Порошенко сказав, що не може бути миротворців з тієї країни, яка є союзником агресора".

"Білорусь через ОДКБ і через угоду по так званій Союзній державі фактично має єдине військове формування з Росією, тому миротворців з Білорусі не може бути. Країна-агресор не може направляти миротворців в Україну", - зазначив Шушкевич.

Він заявив, що не було потреби, щоб Порошенко підтримував таку позицію під час обговорення.

"Я переконаний, що всі, хто брав участь у цій розмові, були з цим згодні", - додав Шушкевич.

Читайте такожКлімкін: На розгортання миротворчої місії на Донбасі знадобиться щонайменше 6-10 місяцівЯк відомо, раніше міністр оборони Білорусі Андрій Равка заявив, що Білорусь може направити своїх миротворців на Донбас за умови виконання низки умов, зокрема - за згодою РБ ООН і України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь готова взяти участь у миротворчій місії в Україні за наявності домовленостей між президентами України і РФ.

Разом з тим заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що МЗС України не вважає за можливе участь Білорусі у миротворчій місії ООН на Донбасі, оскільки ця країна є членом "Організації Договору про колективну безпеку" - військово-політичного блоку на чолі з РФ.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь. Він також зазначив, що згідно з принципом миротворчих операцій, у них, як правило, не беруть участі сусідні країни.

Нагадаємо, 28 лютого відбудеться прес-конференція Петра Порошенка на тему "Виклики – 2018".