В НФ вимагають долучити міжнародних партнерів до відбору суддів антикорупційного суду
Фракція "Народний фронт" буде наполягати на продовженні антикорупційних реформ, розпочатих Урядом Арсенія Яценюка, а саме: створити незалежне антикорупційне судочинство.
Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
Він підкреслив, що фракція пропонує включити представників міжнародних партнерів у процес відбору суддів до нового антикорупційного суду.
"Наголошую: відбору, а не затвердження. Вища кваліфікаційна комісія суддів України матиме повноваження остаточно схвалювати кандидатів у судді. Однак ВККС не зможе ігнорувати недовіру, висловлену Громадською радою - коли йдеться про явну брехню чи конфлікт інтересів кандидата", - наголосив Бурбак.
Керівник фракції також зазначив, що юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП.
Фракція також наполягає на вилучення із законопроекту норми про надмірні кваліфікаційні вимоги до кандидатів у антикорупційні судді.
"Слід відкинути вимогу про 5 років стажу для суддів - це непотрібно в суспільстві, яке тотально не довіряє судам. Судові та апеляційні рішення зможе ухвалювати кожен суддя, який пройшов процедуру відбору", - підкреслив Максим Бурбак.
"Антикорупційний суд має бути не лише створеним на папері, а й бути дієздатним. Тому треба прибрати вимогу про призначення щонайменше 2/3 від загальної кількості суддів для його роботи. Мусимо забезпечити всі інші законодавчі рішення, необхідні для повноцінного і дієвого старту діяльності антикорупційного суду", - наголосив керівник фракції.