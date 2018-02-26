В НФ вимагають долучити міжнародних партнерів до відбору суддів антикорупційного суду

Максим Бурбак заявиВ, що "Народний фронт" наполягатиме на продовженні антикорупційних реформ.

Фракція "Народний фронт" буде наполягати на продовженні антикорупційних реформ, розпочатих Урядом Арсенія Яценюка, а саме: створити незалежне антикорупційне судочинство.

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

Він підкреслив, що фракція пропонує включити представників міжнародних партнерів у процес відбору суддів до нового антикорупційного суду.

"Наголошую: відбору, а не затвердження. Вища кваліфікаційна комісія суддів України матиме повноваження остаточно схвалювати кандидатів у судді. Однак ВККС не зможе ігнорувати недовіру, висловлену Громадською радою - коли йдеться про явну брехню чи конфлікт інтересів кандидата", - наголосив Бурбак.

Керівник фракції також зазначив, що юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП.

Фракція також наполягає на вилучення із законопроекту норми про надмірні кваліфікаційні вимоги до кандидатів у антикорупційні судді.

"Слід відкинути вимогу про 5 років стажу для суддів - це непотрібно в суспільстві, яке тотально не довіряє судам. Судові та апеляційні рішення зможе ухвалювати кожен суддя, який пройшов процедуру відбору", - підкреслив Максим Бурбак.

"Антикорупційний суд має бути не лише створеним на папері, а й бути дієздатним. Тому треба прибрати вимогу про призначення щонайменше 2/3 від загальної кількості суддів для його роботи. Мусимо забезпечити всі інші законодавчі рішення, необхідні для повноцінного і дієвого старту діяльності антикорупційного суду", - наголосив керівник фракції.