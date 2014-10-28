Кабмін ухвалив список із 14 діячів культури Росії, які стали персонами нон-грата в Україні

Про це йдеться в заяві міністра культури Євгена Нищука з приводу виступів діячів культури, які відверто підтримують російську агресію проти України.

У заяві, яка розміщена на офіційному сайті Міністерства культури України, сказано, що «нещодавно урядом було ухвалено перелік з 14-ти осіб, що через їх антиукраїнську позицію стали в нашій державі персонами нон-грата». «Втім, за міжнародними нормами розголошувати цей список ми не можемо – так само, як, до прикладу, у США, люди дізнаються про такий свій статус безпосередньо під час спроби перетнути кордон», - сказано в документі.

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В той же час в заяві зазначається: «Втім, заяви та дії деяких “митців” ми не можемо залишати поза увагою. Так, своє справжнє відношення показав днями Йосиф Кобзон, виступивши з концертом на окупованому бойовиками Донбасі». «Це – артист, що має українські відзнаки та, навіть, українське коріння – народився на нашій землі. Його вчорашній візит на українські території, окуповані проросійськими терористами, його відверта підтримка їх дій та заяви, з цим пов’язані – є абсолютно ганебним!» - сказано в заяві. При цьому зазначено: «Безумовно, розглядаючи у широкому спектрі, щодо цих осіб можна пробувати знаходити виправдання, мовляв – люди просто потрапили у обставини “кремлівського тиску”. У цьому випадку ми бачимо їх істинне обличчя, спотворене пропагандою та щирою ненавистю до усього українського. Ці люди у яскравий спосіб продовжують ганьбити нашу державу, ту святу українську землю, нині вмиту кров’ю тисяч найкращих синів та дочок, що вийшли на її захист. І це стосується не лише Кобзона, згадаймо лише цинічні заяви росіянина Івана Охлобистіна щодо повернення до України на танку, як у 43-му, чи відвертого бруду щодо українського народу з уст кремлівського “жартуна” Михайла Задорнова».

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«Ясна річ, не може виникати жодних питань, щодо того, що такі люди не мають права приїздити до України – вони мають бути персонами нон-грата. Ці особи не є бажаними тут в Україні і, відповідно, ніколи не будуть втратою для нашого народу та нашої культури”, - наголосив міністр.