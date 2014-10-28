На Донеччині в голови ОВК №49 стався серцевий напад, а секретар склала повноваження - КВУ

У Костянтинівці Донецької області голова окружної виборчої комісії №49 Сергій Жарко з серцевим нападом потрапив до лікарні.

Як повідомили УНІАН, у Донецькій обласній організації Комітету виборців України, за словами спостерігачів спільної моніторингової кампанії КВУ та Громадянської мережі ОПОРА, в окрузі №49 (Костянтинівка) окружна виборча комісія з великими труднощами проводить засідання, процес прийому документів від кожної дільничної виборчої комісії займає багато часу, через що в приміщенні окружкому постійно виникають конфлікти між членами ОВК та ДВК.

Найбільш напружена ситуація була ввечері 27 жовтня. За словами спостерігачів, «окружна комісія дуже багато часу витратила на розгляд документів від ДВК №140287, так як на цій ділянці зафіксована дуже висока явка виборців, а результат голосування з перевагою в 500 голосів був за кандидата Дениса Омельяновича». «Окремі члени комісії, а також довірені особи та спостерігачі відзначали, що на цій ділянці необхідно провести повторний підрахунок голосів. При цьому, члени інших ДВК, які чекали своєї черги на прийом документів, почали вимагати від ОВК працювати швидше. Це призвело до скандалу між членами ДВК та ОВК, після якого у голови окружної комісії Сергія Жарко стався серцевий напад. Зараз він знаходиться в лікарні», - пояснили спостерігачі.

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Крім того, ОВК №49 велика кількість протоколів дільничних комісій відправляє на уточнення. «Можливо, це пов'язано з тим, що дільничні комісії були сформовані незадовго до дня голосування, і переважна більшість членів не встигли належним чином підготуватися до цієї роботи, і не пройшли навчання», - відзначили спостерігачі.

Також сьогодні невідомому, у якого був фотоапарат, без дозволу комісії вдалося потрапити в серверну кімнату, де знаходилися два технічні працівники, один з яких вийшов і закрив двері. Про інцидент ОВК повідомила в міліцію, а також СБУ. Співробітники правоохоронних органів склали акт і вивели порушника із приміщення комісії. За інформацією спостерігача, невідомий мав при собі журналістське посвідчення газети «Знамя Індустрії».

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Також сьогодні секретар окружної комісії №49 подала заяву про складення своїх повноважень. «За словами секретаря, на неї здійснювався тиск, але деталі повідомляти відмовилася. Окружна комісія задовольнила заяву, і вибрала зі свого складу іншого секретаря», - відзначили спостерігачі.