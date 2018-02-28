Саакашвілі прокоментував слова Порошенка про себе: у президента – корупція в голові (відео)

Екс-президент Грузії заявив, що вже «вписав себе в історію цілого регіону».

Екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі прокоментував заяву президента України Петра Порошенка про його роботу в Україні та обставин висилки з країни. За словами Саакашвілі, у нього з президентом України виник світоглядний конфлікт.Читайте такожЕксперт назвав причини провалу протестів Саакашвілі в УкраїніУ своєму відеозверненні, оприлюдненому в Facebook, Саакашвілі заявив, що Порошенко хотів зробити з нього «весільного генерала» яким можна похизуватись "і перед українцями, і перед іноземцями".

За словами екс-голови Одеської ОДА, насправді Порошенко блокував усі починання його команди. Зокрема – закон про відкритий митний простір і «одеський пакет реформ». Крім того, президент України, за словами екс-очільника Одещини, підтримав мера Одеси Труханова у його конфлікті з Саакашвілі.

«Різниця не в тому, що у мене є особистий конфлікт – так, як він хоче представити... Ні, у нас є конфлікт світоглядів. Для нього [Порошенка], президентство – це можливість заробити додаткові мільярди і зміцнити свій клан. Для мене це була можливість, і будь-яка публічна служба – це можливість служити народу», - підкреслив екс-президент Грузії.

«У нього корупція живе в кабінеті. У нього вона в голові. Вимагати від нього боротися з корупцією – те ж саме, що вмовляти бджіл не любити мед», - продовжив Саакашвілі, додавши, що йому слід було піти з посади голови Одеської ОДА ще раніше.

Крім того, Саакашвілі назвав брехнею заяву Порошенка про те, що його реадмісія з України була абсолютно законною. Зокрема, екс-президент заявив, що його хапали «особисті охоронці президента» а не поліцейські та прикордонники.

«Президент сказав, що я повинен бути нещасною людиною, тому що я себе не реалізував. Петро Олексійович, я себе реалізував більше, ніж достатньо. Я вписав себе в історію цілого регіону через створення успішних реформ та успішної держави в Грузії. І у мене величезна кількість щирих, справжніх, ідеалістичних, порядних прихильників і соратників в Україні. І разом з ними ми збираємося створювати нову Україну. Але вже вибачте – без вас. Ваш час минув», - підсумував він.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що надав екс-голові Одеської ОДА Михеилу Саакашвілі величезні можливості в Україні, однак той ними не скористався.

"Були мрії, ідеали. Михайло, нажаль, сам їх зруйнував. Я не думаю, що зараз він є щасливою людиною", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий співробітниками правоохоронних органів в ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі повернули до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув з порушенням українського законодавства.