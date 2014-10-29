"Народний фронт" пропонує прийняти 36 першочергових законів (список)

Про це йдеться в додатку до проекту коаліційної угоди про створення коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" в парламенті 8-го скликання, яким володіє УНІАН.

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1. Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу (щодо реформи міжбюджетних відносин).

2. Проект закону про внесення змін в Податковий кодекс і деякі інші закони (щодо податкової реформи).

3. Проект закону про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці.

4. Проект закону про засади державної регіональної політики.

5. Проект закону про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації.

6. Проект закону про внесення змін до закону "Про інвестиційну діяльність" (щодо інвестиційних проектів).

7. Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо державних капітальних вкладень.

8. Проект закону про внесення змін до ст. 17-2 закону "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо потужностей тваринницьких ферм і комплексів).

9. Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

10. Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо спрощення надання адміністративних послуг.

11. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо реформування органів внутрішніх справ).

12. Про внесення змін до закону "Про організацію оборонного планування" (щодо удосконалення норм закону).

13. Проект закону про особливий період у паливно-енергетичному комплексі.

14. Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення дисципліни газопостачання в період обмеження та/або припинення газопостачання на територію України.

15. Проект закону про добровільне об'єднання територіальних громад.

16. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та вдосконалення містобудівного законодавства.

17. Проект закону про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною.

18. Проект закону про корми.

19. Проект закону про пробацію.

20. Проект закону про внесення змін до ст. 51 закону "Про Кабінет міністрів України" (щодо удосконалення порядку прийняття актів Кабінету міністрів).

21. Проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу щодо місця відкриття спадщини.

22. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу (у зв'язку з прийняттям закону "Про засади запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями").

23. Проект закону про основи запобігання і боротьби з економічними правопорушеннями.

24. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу (у зв'язку з прийняттям закону "Про засади запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями".

25. Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу у зв'язку з прийняттям закону "Про засади запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями".

26. Проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу (щодо суб'єктів державної авіації).

27. Проект закону про внесення зміни до ст. 9 закону "Про оборону України" (щодо військовополонених та інтернованих в особливий період).

28. Проект закону про внесення змін до закону "Про зайнятість населення" щодо оптимізації видатків бюджету на соціальний захист населення від безробіття.

29. Проект закону про внесення змін до ст. 188-1 Кримінального кодексу (щодо недопущення розкрадання природного газу).

30. Проект закону про внесення зміни до ст. 25 закону "Про відпустки" (щодо відпусток працівника за місцем роботи на території проведення антитерористичної операції).

31. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень соціальної політики.

32. Проект закону про внесення зміни до ст. 5 закону "Про судовий збір" щодо державних установ у сфері соціального захисту населення.

33. Проект закону про внесення змін до ст. 255 Кодексу про адміністративні правопорушення (щодо безпеки на морському та річковому транспорті).

34. Проект закону про житлово-комунальні послуги.

35. Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій.

36. Проект закону про внесення змін до закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття інформації.