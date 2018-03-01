Журналіст пояснив, чому росТБ "забуло" повідомити про поразку "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі

Російський обиватель продовжить бути впевненим, що довкола вороги й наводити аргументи, що крадене повертати не треба, адже "ми велика країна", зазначив журналіст.

Російське державне ТБ "забуло" повідомити про вчорашнє рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк. "Від слова зовсім, жодної згадки, нуль, зеро", - зазначив він.

Читайте такожУ "Газпромі" висловили незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом "Нафтогазу""Дивного тут нічого немає, у створеній реальності можуть бути тільки хороші новини, в тому числі і про "народне надбання". Ще сьогодні президент РФ звертається до Федеральних зборів, а це означає, що будь-яке повідомлення, яке може кинути тінь на "Путінвсіхпереграв" заборонено", - пояснив Цимбалюк.

При цьому журналіст прогнозує, що будуть ще рішення різних міжнародних судових інстанцій.

"Частину Кремль буде ігнорувати і погрожувати "Іскандерами". Частину буде змушений виконати", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився винен українській компанії 2,56 мільярда доларів.