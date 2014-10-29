ЗМІ: У Криму попри заборону показують фільми американських студій

Права вони отримують від російських дистриб'юторів, які "не акцентують увагу на тому, що це Крим", пише видання Капітал.

При цьому кінотеатри, які працюють на території Кримського півострова, відмовилися від співпраці з українськими дистриб'юторами фільмів. Про це повідомив директор компанії «Мультимедіа Дистрибьюшн» (займає більше 10 % українського ринку дистрибуції) Роман Мартиненко.

"Ми з кримськими кінотеатрами зараз не працюємо. Вони повністю переключилися на російських дистриб'юторів", - зазначив він.

"Ми тепер російська компанія (Росія вважає територію Криму своєю - ред.), відповідно і працюємо тільки з російськими постачальниками", - підтвердила його слова директор кінотеатру «Ракета» (Євпаторія) Наталія Журжа. Саме вони, за її словами, забезпечують незаконний прокат кіно.

Читайте такожДе Тула, а де Ялта: як кримську велогонку у Росії прописувалиНагадаємо, в березні найбільші кінокомпанії США, зокрема Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal, 20th Century Fox, заявили, що відмовляються передавати російським дистриб'юторам права на прокат фільмів в Криму. Компанії пояснили це тим, що вони не визнають входження Криму до складу Російської Федерації.

Про таку заборону чули і в кримських кінотеатрах.

"Дійсно, така інформація була. Але зараз нам доступні всі фільми американських виробників без винятку", - зазначила Журжа.

При цьому вона не знає, на якій підставі російські дистриб'ютори працюють в Криму і чи давали згоду виробники на таку роботу. "Головне, що працюють", - сказала вона.