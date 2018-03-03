В наметовому містечку під Радою затримали 50 протестувальників, поліція знайшла гранати (відео)

Процесуальні дії проводяться в рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу і по подіях 27 лютого під Верховною Радою.

Поліція затримала 50 мешканців наметового містечка під Верховною Радою.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це заявив заступник голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрій Крищенкою

За його словами, сьогодні працівники поліції Києва проводять слідчі дії в наметовому містечку, розташованому біля стін Верховної Ради України.

Процесуальні дії проводяться на підставі двох рішень суду та в рамках кримінальних проваджень, які розслідують слідчі поліції Києва. Підтримка поліцейськими забезпечена на вимогу слідчого.

У ході слідчих дій поліцейським довелося затримати 50 мешканців наметового містечка, їх доставляють до райуправління поліції.

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«Ми проводимо слідчі дії, як вказано в постанові. Будемо вилучати предмети, які використовувалися для нападу на поліцейських, нанесення тілесних ушкоджень. Візуально – зараз працюють вибухотехніки – є споряджені гранати. Їх теж будуть вилучати, а також будемо вилучати речі, які проходять по інших кримінальних провадженнях», – заявив Крищенко.

Він додав, що слідчі працюють по кримінальних провадженнях, одне з яких відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац), а інше – по подіях 27 лютого біля стін ВР, колі внаслідок сутичок постраждали 14 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками. В ході сутичок протестувальники підпалили шини. Повідомляється, що з обох боків є поранені