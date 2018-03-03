Правоохоронці виставили кордон між будівлею Кабміну та парламенту, не пускають навіть журналістів (фото)

Поліція не пропускає журналістів на територію біля ВР до наметового містечка у зв’язку зі «слідчими діями».

Поліція не пропускає журналістів на територію біля Верховної Ради України, де було розташоване наметове містечко мітингувальників, у зв’язку зі «слідчими діями».

Як передає кореспондент УНІАН, кордон правоохоронців виставлений між будівлею Кабміну та парламенту - на перетині вулиць Грушевського та Садової.

Там правоохоронці заявили кореспонденту УНІАН, який пояснив, що він журналіст і продемонстрував своє службове посвідчення, що вони не можуть пропустити його у зв’язку зі слідчими діями.

Водночас, вони пропустили жінку, яка також продемонструвала якесь посвідчення і сказала, що йде на роботу.

Кордон правоохоронців також виставлений на перетині вулиць Грушевського та Шовковичної, а також на перетині Липської та Грушевського.

Довкола території наметового містечка знаходяться у різних точках десятки правоохоронців.

На перетині Грушевського і Липської поліція також заявляє, що не пропустить пресу у зв’язку зі слідчими діями. Водночас, вони не пояснюють про що йдеться.

Тут зібралися також представники Товариства Червоного Хреста, активісти та преса. Тут находиться багато автомобілів поліції, «швидкої» та пожежних.

Читайте такожСутички під Радою: в поліції більше 100 осіб, в наметовому містечку знайшли 10 гранат та коктейлі Молотова (фоторепотаж)На територію наметового містечка заїхала крита вантажівка. Також видно, що там залишки скидають у вантажний автомобіль. Дерев’яні конструкції, які очевидно слугували елементами парканів містечка, зараз звалені до купи біля готелю «Київ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліціяочистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

27 лютого біля ВР відбулися сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак учасники акції почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. В результаті зіткнень постраждали 14 правоохоронців. Також було затримано 9 затриманих порушників правопорядку.