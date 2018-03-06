Місія ООН на Донбасі має повернути Україні контроль над кордоном - євродепутат

11:59, 06 березня 2018
Політика
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фото: УНИАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Уповноважений у справах України член Європейського парламенту Елмар Брок під час Міжнародної конференції “Реформа парламенту: ретроспектива та перспективи”, яка відбувається у Києві.

Він зазначив, що ситуація на Донбасі “дуже складна”.

Брок наголосив, що місія ООН на Донбасі має бути “не такою, що заморожує конфлікт, а такою, що знаходить розв’язку цього конфлікту і повертає Україні контроль за кордоном. І це найголовніше”.

Він підкреслив, що Росія не докладає жодних зусиль для припинення конфлікту. За словами Брока, це дає розуміння того, що Європі не слід дозволяти відбутися проекту «Північний потік».

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Теги: #Донбас#Брок#миротворці ООН