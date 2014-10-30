Кандидати в депутати не виключають бійок у новій Раді

Про це вони сказали сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Зокрема, кандидат в народні депутати від «Батьківщини» Ігор Луценко не виключив, що парламент не зможе нормально працювати через агресивні дії ряду народних депутатів, в тому числі з Радикальної партії.

Луценко, який наразі є столичним депутатом, зазначив, що «в нас, у Київраді, є традиція - розпочинаємо засідання з того, що Радикальна партія йде бити Кличка». «Ну вони, як правило, не доходять, бо їх там зупиняють, але такий початок він завжди енергетично заряджає. І не завжди в ту сторону», - додав Луценко. За його словами, «в них такий стиль, що в мене виникає підозра, чи взагалі зможе парламент працювати».

Кандидат в народні депутати від партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Черненко зазначив, що «божевільних вистачає, в тому числі і під куполом (йдеться про приміщення Верховної Ради, де відбуваються пленарні засідання - УНІАН). Але я думаю, що більшість людей, а більшість там абсолютно адекватна, не допустить оцього цирку».

Читайте такожКомітет зі свободи слова не можна віддавати людям, які її душили - ЧерненкоКандидат в народні депутати від партії «Об’єднання «Самопоміч») Вікторія Войціцька наголосила: «Мені здається, що ми маємо гасити такі прояви агресії в будь-якій формі, тому що світ на нас дивиться і світ хоче бачити зрозумілого і прогнозованого партнера». «І ми не маємо права допустити того, що в нас коїлося останні декілька років», - додала вона.

В той же час кандидат в народні депутати від партії «Народний фронт» Сергій Висоцький не виключає, що агресія і провокації можуть бути і з боку «Опозиційного блоку». «Я вважаю, що може статися, що «випреться», вибачте мені, на трибуну якийсь чоловік з «Опозиційного блоку» і почне розказувати, що правильно всіх на Майдані… І все, і понеслося», - додав він. За його словами, «не виключено, що вони будуть подразниками за завданням Кремля, щоб розкачувати парламент України».