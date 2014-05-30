Посол США: Будапештський меморандум не був договором про гарантії безпеки

Підписаний США, Великобританією, Росією та Україною Договір про нерозповсюдження ядерної зброї не надавав Україні гарантій безпеки. Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в інтерв'ю Дзеркалу тижня.

"Будапештський меморандум не був договором про надання гарантій безпеки. Я звертався до посла Стівена Пайфера та деяких інших експертів, також брав участь у переговорах за цим Меморандумом, і згідно того, що я від них чув, всі сторони тоді чітко розуміли, що суть цього документа полягає в тому, що підписанти беруть на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив дипломат.

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При цьому Пайєтт підкреслив, що "Росія цілком очевидно порушила, розтоптала свої обіцянки з Будапештського меморандуму".

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Посол також висловив упевненість в тому, що якщо б Україна мала ядерну зброю, це не мало б ніякого впливу на рішення Росії вторгнутися в Крим і анексувати його.