Генсек НАТО закликав РФ припинити дестабілізувати Україну

Про це він заявив в Брюсселі, виступаючи на форумі, організованому американським Фондом Маршала. "НАТО повністю підтримує український суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію припинити дестабілізуючу діяльність в Україні і відвести свої війська", - заявив генсек НАТО.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну та інших партнерів у нашому східному сусідстві. Ми будемо захищати принципи стосовно того, що кожна країна має право вибирати свій власний шлях. Це - фундаментально, і ми всі під цим підписалися, включаючи Росію", - зазначив Йенс Столтенберг.

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Генсек альянсу вважає, що саме через Росію багато українці не змогли проголосувати на парламентських виборах, що відбулися 26 жовтня. "Я вітаю народ України з проведенням парламентських виборів. У той же час жалкую, що багато українців не змогли проголосувати - в Криму, який Росія незаконно анексувала, і в частинах східної України, де триває залякування з боку підтримуваних Росією сепаратистів", - підкреслив Йенс Столтенберг.