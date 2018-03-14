У Польщі очікують до 300 тисяч українських трудових мігрантів щороку

До 2050 року нестача робочих рук на польському ринку праці складе приблизно 10 млн 600 тис. осіб у віці 18-44 років.

За прогнозами Національного банку Польщі, до кінця 2020 року на польський ринок праці будуть потрапляти 200-300 тисяч українців щорічно.

Про це повідомив на прес-конференції заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, передає Радіо Польща.

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За його словами, кількість українських громадян на ринку праці в Польщі зростає, але темпи зростання уповільнилися, оскільки пік був зафіксований в 2017-2016 рр. Найбільш вірогідний сценарій – це зростання в темпі 200-300 тис. людей на рік.

Котловський підкреслив, що існує багато факторів ризику для цього прогнозу, зокрема, візова політика країн Європейського союзу і ситуація в Україні.

За даними дослідження Нацбанку, до 2050 року нестача робочих рук на польському ринку праці складе приблизно 10 млн 600 тис. осіб у віці 18-44 років.

За даними Deloitte, ситуацію може збалансувати міграція 4,5 млн працівників з-за меж східного кордону Польщі.

"У свою чергу, дані Upper Job показують, що очікування по заробітній платі в українців зростають. 56% хочуть заробляти не менше 3 тис. злотих, а кожен п'ятий – більше 5 тис. злотих. Дослідження цієї компанії підтверджує, що зараз Польща є найбільш привабливим для українців ринком праці", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що ставлення громадян Польщі до українців істотно погіршилося. Кількість громадян, що ставляться до східних сусідів з антипатією, суттєво перевищує кількість тих, хто виявляє до українців прихильність.