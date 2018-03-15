Ані слова про окупацію: Україна вимагає від телеканалу Euronews виправити сюжет про візит Путіна до Криму
Міністерство закордонних справ України закликало телеканал Euronews згадати в сюжеті про візит президента Росії Володимира Путіна в Крим про анексію півострова. Про це в Twitter написала речник МЗС України Мар'яна Беца.
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"Euronews: ані слова про російську окупацію Криму, нелегітимні вибори. Репортажі повинні ґрунтуватися на фактах", – написала Беца.
Вона зазначила, що "такий підхід неприйнятний". "Ми закликаємо Euronews виправити статтю згідно з міжнародними законами та стандартами", - додала Беца.
Це вже не вперше, коли телеканал Euronews у своїх матеріалах не згадує про окупацію Криму. У січні цього року телеканал Euronews зняв сюжет про військові навчання дітей з Криму, "забувши" згадати про незаконну анексію півострова.
@euronews: Not a word about Ukrainian occupation of Crimea, illegitimate elections. Reporting should be based on facts pic.twitter.com/Psp4eaK6xD— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 15, 2018