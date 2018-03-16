Росія в ООН назвала Крим до анексії "закинутою територією"

Людей, які виступали перед ним росіянин назвав "диванними дипломатами" – "це люди, які не знають, що відбувається, але стають експертами".

Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що півострів до анексії Росією був "закинутою територією".

Про це він сказав в ході засідання Ради Безпеки, де обговорювалася ситуації в анексованому Криму напередодні виборів президента РФ, передає Гордон.

"Можна скільки завгодно говорити про окупацію Криму, але її просто немає", – заявив російський представник.

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За його словами, в даній ситуації дискусія ведеться не про Крим, а про Росію, тому що "це тенденція останніх днів".

Виступаючих раніше Полянський назвав "диванними дипломатами" – "це люди, які не знають, що відбувається, але стають експертами".

"Особливо цинічна турбота про кримчан владою нинішньої України. Правове свавілля відбувається на всій території України, інакомислення переслідується. Русофобію намагаються зробити офіційною ідеологією", – заявив російський дипломат.

За його словами, українська влада сама підштовхнула кримчан до того, щоб "позбутися" українського громадянства.

"Крим у складі України був закинутою територією", – підкреслив представник Росії.

Він запевняє, що за чотири роки на півострові відбувся "значний стрибок вперед": піднялися зарплати і пенсії, знизилася злочинність, майже закінчено будівництво Кримського мосту. Він також зазначив, що жителі півострова задоволені вирішенням земельного питання, який раніше був ускладнений "постійними самозахопленнями".

"Ми стали на захист і зберегли життя 2,5 млн осіб", – переконаний Полянський. Він вважає, що тепер жителі Криму можуть "жити і розвиватися так, як вони хочуть", і "говорити будь-якою мовою".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення".

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.