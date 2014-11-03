Батальйон "Вінниця" вивіз зброю й особові справи співробітників МВС на Донецькій залізниці

З території Попаснянського району Луганської області, де тривають активні бойові дії, бійці батальйону патрульної служби особливого призначення «Вінниця» спільно з працівниками апарату МВС України вивезли у безпечне місце вогнепальну зброю, боєприпаси та особові справи співробітників міліції УМВС України на Донецькій залізниці.

Про це повідомляє сектор зв'язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Читайте такожМіліція вивозить табельну зброю і боєприпаси з Дебальцевого«Небезпечне завдання на території Попаснянського району Луганської області, де проходять активні бойові дії, було успішно виконане – зброю, яка була схована на території «буферної зони», доставлено в безпечне місце для належного зберігання.

Загалом вилучено автомати АКС-74У, пістолети Макарова, снайперські гвинтівки СМ-2, пістолети Форт-12 та велика кількість боєприпасів», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі з 4 жовтня почала роботу міжнародна місія з делімітації меж 30-кілометрової буферної зони, яка розділить сторони протистояння відповідно до домовленостей, досягнутих у Мінську.