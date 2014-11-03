Лідер бойовиків «ЛНР» пригрозив створенням нових «народних республік»
Лідер бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що число "республік Новоросії" збільшуватиметься.
Про це повідомляють РИА Новости.
"В Новоросії повинно бути не дві республіки. І коли їх там буде достатня кількість, тоді вона і буде розвиватися відповідним чином", - сказав він.
Він також заявив, що на території України будуть проголошуватися нові «народні республіки».
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"Народ прокинеться, і вже сам народ буде розбиратися. З'являться нові республіки, і Вінницька нова республіка, і багато інших: Запорізька, Херсонська, Черкаська, Чернігівська. І це все не за горами", - вважає лідер терористів.
Лідер бойовиків також додав: "Я не побоюся сказати, як вони заздрять в чомусь. Вони кажуть: так, ми розуміємо, як вам важко, але ви не знаєте, як складно нам тут. Тому Київ навіть не уявляє, що їх чекає , вони не розуміють свого народу, тому що вони прийшли не для народу ".