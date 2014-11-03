Лідер бойовиків «ЛНР» пригрозив створенням нових «народних республік»

Про це повідомляють РИА Новости.

"В Новоросії повинно бути не дві республіки. І коли їх там буде достатня кількість, тоді вона і буде розвиватися відповідним чином", - сказав він.

Він також заявив, що на території України будуть проголошуватися нові «народні республіки».

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"Народ прокинеться, і вже сам народ буде розбиратися. З'являться нові республіки, і Вінницька нова республіка, і багато інших: Запорізька, Херсонська, Черкаська, Чернігівська. І це все не за горами", - вважає лідер терористів.

Лідер бойовиків також додав: "Я не побоюся сказати, як вони заздрять в чомусь. Вони кажуть: так, ми розуміємо, як вам важко, але ви не знаєте, як складно нам тут. Тому Київ навіть не уявляє, що їх чекає , вони не розуміють свого народу, тому що вони прийшли не для народу ".