У БЮТ упевнені, що безлад в харківських ощадкасах - справа рук спекулянтів

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє про існування спекулятивного бізнесу навколо виплат компенсацій за вкладами Ощадбанку в Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, до О.ФЕЛЬДМАНА звернулися кілька харків`ян, які зіштовхнулися з такими спекуляціями.

«Під час роботи із заявами було з`ясовано, що серед харківських нотаріусів стала поширеною практика видачі доручення на отримання компенсацій для людей, які самі не можуть стояти в чергах, - інвалідів, немічних, людей похилого віку. Ціна доручення - 200 грн. О.ФЕЛЬДМАН вважає за аморальне таку практику і звертається до харків`ян, які стикаються подібними явищами, - звертатися в його депутатську приймальню за юридичну допомогу», - зазначає, зокрема, прес-служба депутата.

Крім того, в повідомленні стверджується, що в Харкові почав активно розвиватися добре організований бізнес зі спекуляції талонами на реєстрацію при отриманні вкладів, і що вартість такого талона в центральних районах Харкова становить 10 грн., у робочих районах - 50 грн.

«О.ФЕЛЬДМАН вважає, що більшість труднощів з отриманням грошових компенсацій носять добре організований характер. Мета організаторів цього аморального бізнесу і плутанини біля ощадкас - дискредитація уряду Юлії ТИМОШЕНКО», - заявляє у зв`язку з цим прес-служба депутата.

При цьому в повідомленні стверджується, що деякі харків`яни зазначають, що в чергах в ощадкаси «працюють спеціальні бригади агітаторів, які поширюють недостовірну інформацію про політику виплати вклади і чутки про нібито «швидкі затримки з виплатою зарплат і пенсій, які будуть через те, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО взявся за виплати по вкладах».

У зв`язку з вищевикладеним, О.ФЕЛЬДМАН готує відповідні звернення в Міністерство праці і соціальної політики, а також депутатські запити в правоохоронні органи.