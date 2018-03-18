Прихильники Саакашвілі завершили акцію на Майдані: збираються "в гості" до Порошенка (фоторепортаж)
У Києві На Майдані Незалежності завершилась акція «Руху нових сил» з вимогою "відставки" президента України Петра Порошенка.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг тривав майже дві години.
Після акції частина пікетувальників планують здійснити автопробіг з Європейської площі до будинку президента.
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Як заявляли зі сцени організатори, дату наступної акції вони оголосять пізніше. При цьому вони заявили, що планують провести мітинг біля парламенту в один із буднів з вимогою, зокрема, ухвалити закон про імпічмент президенту.
Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої акції частина учасників почала розбирати металеві конструкції (інсталяція, присвячена так званому «кримському прориву»). Розібрані частини інсталяції вони розклали в різних частинах площі та Хрещатику.
Як заявляли зі сцени організатори, розбирання конструкцій є символом «демонтажу системи».