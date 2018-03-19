Савченко поскаржилась президенту на генпрокурора Луценка і попросила звільнити його

Також нардеп заявила, що звернулася до КДКП з проханням притягти генпрокурора до дисциплінарної відповідальності.

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко заявляє, що сьогодні подала скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) з проханням притягти генерального прокурора Юрія Луценка до дисциплінарної відповідальності.

Про це Савченко написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Вона зазначила, що прокурор при виконанні покладених службових обов’язків зобов’язаний дотримуватися принципу презумпції невинуватості. «Якщо прокурор дозволяє собі своїми заявами визначати винуватість особи замість суду, він підміняє собою законний вирок суду і ставить себе над судовою гілкою влади. Відтак, я прошу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів притягти генерального прокурора України Луценка Ю.В. до дисциплінарної відповідальності», - зауважила Савченко.

Також вона повідомила, що сьогодні подала президенту України скаргу на порушення присяги генпрокурором. «Генеральний прокурор України Луценко Ю.В. порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене та присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно додержуватися Конституції та законів України, захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави», - вважає депутат.

Вона додала, що у скарзі до президента просить подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка з посади генпрокурора за порушення присяги прокурора, а після отримання зазначеної згоди парламенту звільнити його.

Копії зазначених документів депутат виклала на своїй сторінці у Facebook.