Клімкін про зустріч з угорським колегою: він "навіть не торкався" питання місії ОБСЄ на Закарпатті

21:23, 19 березня 2018
Політика
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Клімкін розповів про зустріч з головою МЗС Угорщини / фото УНІАН

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Клімкін заявив сьогодні в рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО.

«Він цього питання навіть не торкався. Я взагалі не розумію, звідки пішла ця хвиля, оскільки ніякої постійної місії ОБСЄ за визначенням там не потрібно і не може бути. Реально те, що ми маємо робити, так це турбуватися про те, щоб Росія не зробила там більш масштабних провокацій. А це, звичайно, можливо», - наголосив глава МЗС України.

«Для того я і попросив міністра внутрішніх справ (України Арсена Авакова) і керівника Служби безпеки (України Василя Грицака) щодо збільшення присутності в плані протидії російським провокаціям. А все інше – це просто спекуляція», - сказав Клімкін.

Зустріч Клімкіна та Сійярто відбулася в рамках засідання групи «Друзів України» за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

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За словами українського міністра, Сійярто запитав його «про останні провокації, які відбулися в Закарпатті».

«Я чітко йому відповів, і я радий, що це чули всі міністри, що вони були організовані російськими спецслужбами – ФСБ, в одному випадку використовуючи польських радикалів, в іншому це взагалі було організовано ФСБ з території Придністров’я», - додав глава зовнішньополітичного відомства України.

При цьому Клімкін не вважає, що Угорщина реально заважає співпраці України з НАТО, блокуючи проведення засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

«Це – таки спроба, оскільки це не заважає розвитку реальної взаємодії з НАТО, ані в сенсі підтримки НАТО реформ в Україні, ані в сенсі того, що ми робимо по всіх наших треках, починаючи від трастових фондів і завершуючи проектами. Це скоріше така політична маніпуляція, щоб заблокувати формальні зустрічі. Це, звичайно, шкода, і ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб зняти це блокування», - наголосив міністр.

У зв’язку з цим він висловив думку, що це блокування «пов’язано не тільки з внутрішньою політикою Угорщини, але й з багатьма іншими чинниками».

«Але наша позиція - і я про це детально розповів Єнсу (Єнс Столтенберг - генсек НАТО – УНІАН) полягає в тому, що ми, насправді, допомагаємо нашим громадянам угорського походження…Ми турбуємося про те, щоб у них був мінімальний рівень знання української і розуміння країни, в якій вони живуть», - підкреслив Клімкін.

Він повідомив, що Столтенберг виявив розуміння ситуації: «Звичайно, я розумію, що мають бути баланс між використанням мов національних меншин і розумінням і знанням державної мови. Я і буду це підтримувати, тому наша позиція є абсолютно зрозумілою».

Як повідомляв УНІАН, зустріч Клімкіна з генсеком НАТО відбулася сьогодні у Брюсселі в другій половині дня.

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Теги: #Угорщина#Павло Клімкін