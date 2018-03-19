Клімкін про зустріч з угорським колегою: він "навіть не торкався" питання місії ОБСЄ на Закарпатті

Глава МЗС України вважає, що насправді треба турбуватися про те, щоб РФ не вчинила на Закарпатті більш масштабних провокацій.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що його угорський колега Петер Сійярто під час зустрічі навіть не згадував питання розміщення місії ОБСЄ у Закарпатті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Клімкін заявив сьогодні в рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО.

«Він цього питання навіть не торкався. Я взагалі не розумію, звідки пішла ця хвиля, оскільки ніякої постійної місії ОБСЄ за визначенням там не потрібно і не може бути. Реально те, що ми маємо робити, так це турбуватися про те, щоб Росія не зробила там більш масштабних провокацій. А це, звичайно, можливо», - наголосив глава МЗС України.

«Для того я і попросив міністра внутрішніх справ (України Арсена Авакова) і керівника Служби безпеки (України Василя Грицака) щодо збільшення присутності в плані протидії російським провокаціям. А все інше – це просто спекуляція», - сказав Клімкін.

Зустріч Клімкіна та Сійярто відбулася в рамках засідання групи «Друзів України» за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

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За словами українського міністра, Сійярто запитав його «про останні провокації, які відбулися в Закарпатті».

«Я чітко йому відповів, і я радий, що це чули всі міністри, що вони були організовані російськими спецслужбами – ФСБ, в одному випадку використовуючи польських радикалів, в іншому це взагалі було організовано ФСБ з території Придністров’я», - додав глава зовнішньополітичного відомства України.

При цьому Клімкін не вважає, що Угорщина реально заважає співпраці України з НАТО, блокуючи проведення засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

«Це – таки спроба, оскільки це не заважає розвитку реальної взаємодії з НАТО, ані в сенсі підтримки НАТО реформ в Україні, ані в сенсі того, що ми робимо по всіх наших треках, починаючи від трастових фондів і завершуючи проектами. Це скоріше така політична маніпуляція, щоб заблокувати формальні зустрічі. Це, звичайно, шкода, і ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб зняти це блокування», - наголосив міністр.

У зв’язку з цим він висловив думку, що це блокування «пов’язано не тільки з внутрішньою політикою Угорщини, але й з багатьма іншими чинниками».

«Але наша позиція - і я про це детально розповів Єнсу (Єнс Столтенберг - генсек НАТО – УНІАН) полягає в тому, що ми, насправді, допомагаємо нашим громадянам угорського походження…Ми турбуємося про те, щоб у них був мінімальний рівень знання української і розуміння країни, в якій вони живуть», - підкреслив Клімкін.

Він повідомив, що Столтенберг виявив розуміння ситуації: «Звичайно, я розумію, що мають бути баланс між використанням мов національних меншин і розумінням і знанням державної мови. Я і буду це підтримувати, тому наша позиція є абсолютно зрозумілою».

Як повідомляв УНІАН, зустріч Клімкіна з генсеком НАТО відбулася сьогодні у Брюсселі в другій половині дня.