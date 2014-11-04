На 31-му блокпосту, який атакують бойовики, провели ротацію

Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов, передає «Українська правда».

"В понеділок були проведені планові заходи, і підрозділи Нацгвардії, які несли раніше службу на блокпосту, виведені в район відновлення боєздатності і для виконання задач в інших місцях", - сказав Селезньов.

Читайте такожБійці 31-го блокпоста знищили мінометні точки бойовиків

"Наразі на блокпосту перебувають армійські підрозділи, вони підсилені вогневими засобами, вони знають, як нести службу на передовій", - додав Селезньов.

"Між блокпостом і тиловими підрозділами, а також з підрозділами, які забезпечують вогневу підтримку, налагоджена комунікація", - додав він.