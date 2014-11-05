ФСБ РФ відкрила підрозділ на Донбасі і працює над створенням "спецслужб Новоросії"

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

За його словами, підрозділ складається з фахівців різних напрямів (контррозвідка, «антитерор» для боротьби з проукраїнським партизанським рухом і українськими диверсійно-розвідувальними групами, проведення інформаційно-психологічних операцій).

Читайте такожРФ відправила на Донбас спецзагін ФСБ для "перевиховання" розперезавшихся бойовиківКрім того, групі ФСБ поставлено завдання в короткий термін сформувати відповідні «спецслужби Новоросії».

Нагадаємо, за даними Тимчука, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас із так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцевого та Донецька.