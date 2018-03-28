США заборонили надавати свою зброю одному з полків Нацгвардії – ЗМІ

Протягом останніх трьох років Конгрес намагався внести цю заборону щодо одного з полків до закону про допомогу Україні.

Ухвалений Конгресом США закон про виділення Україні військової допомоги на $621 млн не стосується загону спецпризначення Національної гвардії "Азов".

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Про це пише американське видання The Hill. "Малопомітне положення 2232-сторінкового законопроекту про державні витрати, ухваленого минулого тижня, забороняє США надавати зброю скандальному ультранаціоналістичному військовому загону в Україні, який відкрито приймає неонацистів до своїх лав", - зазначає видання.

Також підкреслюється, що протягом останніх трьох років Конгрес намагався внести цю заборону щодо "Азова" до закону про допомогу Україні, але кожного року ця норма видалялась з законопроекту перед голосуванням.

"Проте цьогорічний законопроект про фінансування на загальну суму $1,3 млрд передбачає, що "жодні кошти, надані цим документом, не можуть бути використані для надання озброєння, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов", - йдеться у статті.

Слід зазначити, що американське видання називає формування батальйоном "Азов", хоча воно вже змінило назву, переформатувавшись в окремий загін спеціального призначення Нацгвардії "Азов". Загін входить до складу військової частини 3057 Національної гвардії.

"Біле домінування" та неонацизм є неприйнятними і не мають права на існування в нашому світі. Мені дуже приємно, що нещодавно ухвалений закон забороняє США надавати озброєння та допомогу в навчанні українському неонацистському батальйону "Азов", - заявив у коментарі The Hill республіканець Рохіт Хана, відомий критик надання військової допомоги Україні.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому передбачена військова допомога Україні на рівні $620,7 млн. Зокрема, програма підтримки передбачає надання українським військовим летальної зброї оборонного характеру.