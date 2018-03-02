Конгрес США має право заблокувати продаж Україні "Джавелінів" упродовж 30 днів - ЗМІ

Разом із тим, конгресмени від Демократичної та Республіканської партій демонструють широку підтримку ініціативи про продаж Україні зброї.

Конгрес Сполучених Штатів Америки має право заблокувати можливість продажу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin та ракет до них впродовж 30-денного періоду.

Як повідомляє The Hill, Конгрес був офіційно повідомлений про схвалення Держдепартаментом рішення щодо продажу протитанкових ракетних комплексів Javelin у четвер, 1 березня.

Видання зазначає, що з цієї дати розпочався 30-денний термін, впродовж якого Конгрес може заблокувати продаж зброї, якщо конгресмени ухвалять таке рішення.

Читайте також"Це зупинить маніакальні амбіції російського агресора": Порошенко прокоментував поставки Javelin в УкраїнуРазом з тим, за даними The Hill, законотворці від обох партій - Демократичної та Республіканської - у цілому підтримували продаж Україні летального оборонного озброєння.

Сенатор-республіканець Джоні Ернст вважає, що надання Україні Javelin засвідчує, що "Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту інтересів нашої нації та наших союзників".

"Україна є важливим союзником Сполучених Штатів, і тому я рада бачити, що наша країна надає цю довгоочікувану допомогу Україні у боротьбі з російською агресією", - заявила Ернст.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

Сьогодні, 2 березня, Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.