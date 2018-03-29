Суд над Савченко: у залі скандують "Наді волю!", нардеп сидить в "акваріумі" (відео)

Надію Савченко доставили із СІЗО до Апеляційного суду Києва.

На засіданні з розгляду апеляції щодо запобіжного заходу Надії Савченко в Апеляційному суді Києва активісти вигукують гасла підтримки.

У залі лунає "Наді волю!", "Надіє, ми з тобою!", передає "Громадське радіо".

Читайте такожРолик із оголеною Надією Савченко "крутять" на телеканалі нардепа Мураєва (відео)

Саму Надію Савченко доставили із СІЗО, вона перебуває у скляному боксі. Час від часу Савченко відповідає "групі підтримки. У залі також перебуває матір Савченко — Марія, яка принесла квіти, та її сетра — Віра Савченко.

Надія Савченко вимагає відсторонити прокурора Віктора Клименка, тому що той, за її словами, "прирівняв українських солдат до російських".

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб, до 20 травня, без альтернативи внесення застави.