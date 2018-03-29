Від героїні до обвинуваченої в тероризмі: журналісти проаналізували ймовірність вербування Савченко в Росії (відео)

Адвокат Марк Фейгін вважає, що в Росії Савченко не завербували російські спецслужби - будь-які ознаки помітили би.

За останній тиждень, після арешту Надії Савченко політики і експерти висували різні версії - від вербування російськими спецслужбами під час ув'язнення в Росії до її зв'язків з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Журналісти проаналізували ймовірність вербування Савченко під час її ув'язнення в Росії, про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Блогер Денис Казанський помітив, що дванадцять років тому Надія в Харкові брала участь у військово-патріотичній грі, організованої рухом СВІМ (Система воєнізованих ігор молоді). Почесним президентом організації СВІМ є Ігор Шурма.

Ігор Шурма з 1999 року є активним членом партії СДПУ(о) Віктора Медведчука.У 2014 році Шурма став депутатом Верховної Ради від Опозиційного блоку. Його називають "людиною Медведчука".

Блогеру здалося підозрілим що Савченко і "людина Медведчука" ще 12 років тому мали спільні інтереси, однак сам Шурма ці припущення відкидає.

У той же час Савченко неодноразово заявляла, що Медведчука поважає, але жодного разу з ним не зустрічалася. З ним контактувала її сестра Віра.

Читайте такожАпеляційний суд залишив Савченко під вартою

Адвокат Марк Фейгін вважає, що ці контакти, звичайно, могли привести до спільного співробітництва, однак переконаний, що в Росії Савченко не завербували російські спецслужби.

"Я переконаний, що цього не було... Будь-які ознаки якогось оперативного втручання ми б виявили", - заявив він.

Валентин Лихоліт (екс-боєць батальйону "Айдар"), який познайомився з Савченко ще на Майдані, каже, що Савченко після повернення з Росії стала більш агресивною, але вона не завербована.

"Була помилка, що коли вона повернулася з полону з нею ніхто не попрацював. Це промах СБУ і МВС, промах і МОЗ", - вважає він.

Контррозвідник СБУ Олександр Скибінецький вважає, що Савченко на роль агента не підходить - але вона хороший об'єкт для маніпуляцій.

Раніше повідомлялося, що колишній заступник голови СБУ Віктор Ягунов стверджує, що у народного депутата Надії Савченко є і завжди були могутні покровителі у верхівці української влади, які вирішували всі її проблеми.